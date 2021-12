Violenta lite nel tardo pomeriggio di oggi in piazza San Rocco. Lo slargo tristemente noto per l’omicidio di don Roberto Malgesini continua ad essere al centro di aggressioni ed episodi di violenza. Due persone, per cause ancora da chiarire, hanno iniziato a discutere e dalle parole il litigio è degenerato in violenza. Uno dei due uomini coinvolti nella rissa, un 29enne, è stato ferito. E’ stato chiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. In piazza San Rocco sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri.

Il ferito è stato portato in ospedale. Al vaglio eventuali provvedimenti delle forze dell’ordine