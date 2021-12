Vaccini anti Covid, via libera da oggi alle prenotazioni per gli over 18. Da questa mattina è possibile prenotare l’appuntamento per la terza dose di vaccino per tutti i cittadini maggiorenni.

Sul portale dedicato di Regione Lombardia è stata inserita la fascia di età compresa tra i 18 e i 39 anni (compresi i nati nel 2003, cioè i ragazzi che compiono i 18 anni a dicembre) che hanno già completato il ciclo vaccinale primario. Come per le altre fasce d’età, l’intervallo minimo dalla seconda dose è di 5 mesi.

E, sempre da oggi, tutte le donne in gravidanza – o che stanno allattando – che scelgono di vaccinarsi possono accedere direttamente al Palazzo delle scintille di Milano. In questo caso non è quindi necessaria la prenotazione.

“Visto l’importante aumento di contagi a cui stiamo assistendo nell’ultima settimana – spiega la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti – le donne gravide o le neomamme che stanno allattando possono accedere direttamente alle Scintille. Rientrano, infatti, tra le categorie da proteggere il prima possibile contro l’infezione. Ringrazio dunque la direzione di presidio dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano che ha reso possibile l’accesso alla vaccinazione tra le 8 e le 20″.

“Negli ultimi giorni – conclude Moratti – ho ricevuto molti messaggi personali e ho quindi pensato che l’informazione poteva essere più utile se data collettivamente”.