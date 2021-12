Prostituzione su strada, controlli mirati dei carabinieri della compagnia di Cantù. Ieri sera è stato organizzato un servizio di prevenzione e repressione, con un vasto dispiegamento di forze nella zona di Cantù, Lurago Marinone, Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Cermenate, con particolare attenzione alla Novedratese. Sono state controllate 12 prostitute e istituiti numerosi posti di blocco. Identificate 55 persone.

L’operazione ha portato alla segnalazione di 3 persone trovate in possesso di quasi 3 grammi di hashish e uno di cocaina. Nei confronti di quattro persone è stato poi proposto il foglio di via, mentre un uomo è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Attenzione infine alla sicurezza stradale, con 7 sanzioni per violazioni al codice della strada.