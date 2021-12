Una donna nigeriana di 27 anni è stata denunciata a piede libero per la violenta lite scoppiata ieri sera in piazza San Rocco. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della questura di Como la donna, regolarmente residente in città, sarebbe entrata in un bar della piazza e avrebbe colpito con una bottiglia alla testa e al viso l’ex compagno, un connazionale di 29 anni con il quale aveva terminato una relazione pochi mesi fa. L’aggressione sarebbe stata motivata dalla gelosia. L’uomo ha riportato ferite serie al volto.

La 27enne ha poi minacciato anche gli agenti e si è rifiutata di consegnare i documenti. E’ stata denunciata per resistenza, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire le generalità. Il 29enne è stato trasportato al Sant’Anna con ferite da taglio.