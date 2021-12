Terzo giorno di lavori sulla statale Regina per la realizzazione della variante della Tremezzina. La strada che costeggia la sponda occidentale del lago di Como, se non si verificheranno imprevisti verrà riaperta il prossimo 29 marzo.

Intanto la Prefettura e Anas assieme ai territori coinvolti hanno messo a punto un piano per trasporto pubblico via lago via terra come alternativa al blocco stradale.