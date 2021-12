Tetto di un edificio in fiamme in via Garibaldi a Pusiano. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera intorno alle 21.30. Sul posto sono arrivati i pompieri delle sedi di Canzo, Erba e Como.

A causa dell’accesso ridotto della strada – per l’intervento di messa in sicurezza – sono stati necessari mezzi solitamente impiegati per interventi boschivi. L’incendio è stato spento e circa 50 metri quadrati della copertura sono stati danneggiati dal rogo. Non si segnalano feriti e intossicati.