Stare in famiglia o con amici. Ovunque purché insieme. Questi, i desideri in cima alla lista dei Comaschi. E a meno 23 giorni dal Natale e nonostante l’aumento dei contagi di Covid-19, l’umore sembra ancora alto.

Da Bruxelles, il consiglio di riferirsi a questo periodo con il termine più generico “feste”. Ma per grandi e piccoli, in Italia, il Natale richiama spesso l’immagine di tavole imbandite e buon cibo. A casa o al ristorante. La Vigilia si avvicina quindi anche la voglia di stare insieme e riunirsi. Ma come nel 2020, i dubbi vanno anche ben oltre la scelta tra pandoro e panettone. Una scelta che anche quest’anno però, non dimentica nessuno.

Tra pochi giorni gli esercizi di Como e provincia inizieranno a vendere il “Panettone Sospeso”, l’iniziativa per diffondere la dolcezza in ogni casa.