Una carica di moderni Babbo natale, in vespa, che, invece di consegnare regali, hanno recapitato inviti. Inviti speciali agli anziani che vivono soli di Olgiate Comasco.

Il comune è tornato, infatti, a organizzare – dopo lo stop causa Covid dello scorso anno – il pranzo “Capelli d’argento”, un pranzo solidale – previsto per domenica 12 dicembre – per festeggiare insieme il Natale (nel pieno rispetto delle misure anti contagio).

“Le lettere di invito pronte e consegnate lo scorso 10 novembre alla cooperativa incaricata per le spedizioni – spiega il sindaco Simone Moretti – in realtà non erano ancora state consegnate. A far scattare le verifiche è stata la mancanza di adesioni. Non era arrivata alcuna risposta all’invito – aggiunge – e questo ci ha insospettito vista l’alta adesione che avevano ricevuto due anni fa. Dato il periodo abbiamo pensato anche ai timori legati ai contagi, ma comunque il non avere riscontri non ci ha convinto e così abbiamo approfondito e abbiamo scoperto che le lettere non erano ancora state recapitate”.

Quindi è scattata la macchina, anzi meglio dire le moto, della solidarietà con il Vespa club di Olgiate Comasco che stamattina si è letteralmente messo in pista-strada. Gli associati hanno consegnato e imbucato più di 200 inviti agli over 85 che vivono soli e sin da subito sono arrivate le adesioni.

L’intero pranzo vede in prima linea oltre all’amministrazione comunale la collaborazione di più associazioni e volontari.