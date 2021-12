L’amministrazione comunale di Cantù, in collaborazione con Canturina Servizi, conferma anche quest’anno la gratuità dei parcheggi per due ore di sosta con di disco orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 4, 11 e 18 dicembre nelle vie e nelle piazze del centro.

Il vice sindaco Giuseppe Molteni spiega: “Crediamo che la gratuità dei parcheggi, in un periodo particolarmente delicato, possa agevolare i cittadini di Cantù e gli esercizi commerciali del nostro territorio, duramente colpiti dalla crisi epidemiologica, anche dal punto di vista economico. Parcheggi gratuiti equivale ad agevolazione delle attività commerciali aperte, dei clienti e, di conseguenza, a spinta alla ripartenza della nostra economia“.

L’impegno del Comune

Il provvedimento è stato introdotto per la prima volta nel 2020 per agevolare cittadini ed esercenti a seguito della grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese, facilitando, per quanto possibile, l’accesso alle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona.

Le misure rinnovate

L’amministrazione comunale, sin dalla prima ondata emergenziale, si è infatti messa a disposizione dei propri cittadini fornendo puntuali aggiornamenti sulle novità normative e sull’evoluzione dell’emergenza, attivando servizi di urgenza e assistenza, introducendo misure economiche di sostegno alle famiglie e degli esercenti canturini in difficoltà e intende portare avanti, l’impegno assunto lo scorso anno, dove l’adozione di misure economiche a sostegno della liquidità di imprese e cittadini si era fatta imprescindibile: per tale ragione, numerose iniziative intraprese per la prima volta nel 2020 sono state riproposte con successo anche in questi ultimi 12 mesi: si ricordi i bandi a favore di società ed associazioni sportive, le riduzioni TARI per utenti domestici e non, bandi e buoni a favore di cittadini in situazioni di fragilità e a sostegno delle nuove nascite.