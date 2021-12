Pennelli, vernice e lavoro extra per ripulire le scritte “no vax” comparse fuori da due scuole cittadine. E ‘accaduto nelle scorse ore fuori dall’istituto di via Brambilla e dalla scuola “Corridoni” di viale Sinigaglia.

Frasi – scritte in rosso – in parte già ripulite, contro i vaccini e slogan che coinvolgono i bambini.

Un raid vandalico in piena regola ancor più inquietante dato che sono comparse in concomitanza con l’ok alle vaccinazioni per i più piccoli e proprio fuori dalle scuole.