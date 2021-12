La Lombardia sfiora quota 3mila nuovi contagi, ma il tasso di positività resta stabile al 2,1%. In provincia di Como i nuovi casi giornalieri superano i 200.

Con un totale di 137.002 tamponi processati, in regione si contano 2.990 nuovi positivi. Cresce ulteriormente la pressione sugli ospedali della Lombardia. Nei reparti ordinari sono ricoverati 924 pazienti, con una crescita di 12 rispetto a ieri. Nelle terapie intensive il numero di malati in condizioni gravi sale di 7 e arriva a 121. Cresce anche il numero più drammatico, quelle delle vittime, che sono state 19 nelle ultime 24 ore.

La provincia di Milano supera i mille nuovi contagi, con un totale di 1.016. Contagi in crescita anche in provincia di Como, con un picco di 205 casi accertati nelle ultime 24 ore.