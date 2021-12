Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato oggi a Erba a “Next generation you. Il ruolo dei giovani e dell’Unione Europea per la ripartenza post pandemica”, evento promosso dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri per i giovani della Lombardia.

Salvini ha parlato delle future elezioni a Como lanciando l’appello per un centrodestra unito.