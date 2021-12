Un ragazzo aggredito in piazza Volta a Como e una rissa a Cermenate. Due eventi violenti accaduti la scorsa notte sul territorio comasco. Intorno all’una di ieri sera in pieno centro a Como un ragazzo di 18 anni è stato aggredito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane in codice verde – bassa gravità – all’ospedale Valduce. Non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’episodio sul quale sono in corso gli aggiornamenti del caso.

Non è la prima volta che la piazza nel cuore del capoluogo lariano finisce sulle pagine di cronaca per episodi di violenza, con risse tra giovanissimi e aggressioni. Teatro di micro episodi che si ripetono con frequenza. Da tempo infatti la piazza – una delle zone più frequentate a Como per la movida – resta sorvegliata speciale dalle forze dell’ordine.

Successivamente – intorno alle 4:30 – a Cermenate è scoppiata una rissa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri di Cantù che al loro arrivo in via Maestri Comacini non hanno però trovato nessuno. Forse, proprio l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e dei soccorsi, avrebbe messo in fuga le persone coinvolte nella rissa.