Nel testacoda di Biella la squadra di coach Sodini riprende la sua striscia vittoriosa, conquistando contro la Edinol il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello della settimana scorsa nel big match casalingo contro Udine. I canturini riescono a espugnare il Biella Forum tornando così al successo anche lontano dal parquet casalingo.

Una partita combattuta fino all’ultimo tempo e finita 75-77 per la pallacanestro Cantù.

Buona partenza da parte dei biancoblù. La squadra di casa riesce ad accorciare le distanze in avvio di secondo quarto, portandosi a soli cinque punti da Cantù; 25-30 al 12’. Lo scarto si assottiglia. Cantù tiene botta e tiene il vantaggio anche al 30’: 61-64 a dieci minuti dal termine.

Biella pareggia a 5’’ dalla fine una partita che sembrava ormai chiusa ma ancora una volta Johnson fa vincere ai canturini una partita al cardiopalma. Successo per Cantù a meno di un secondo dalla fine. Vittoria sudata ma meritata per il gruppo allenato da coach Sodini: 75-77 al 40’.

“Siamo stati indecorosi – ha spiegato coach Marco Sodini – per atteggiamento, approccio alla gara, per le modalità con cui abbiamo proseguito la partita. Complimenti a Biella che ha giocato una partita migliore della nostra e, come ho detto in presentazione, loro sono un gruppo di ragazzi serissimo, che sta migliorando di partita in partita – poi aggiunge – Tuttavia, quella di stasera resta una partita in cui abbiamo concesso 21 palle perse, in cui all’intervallo eravamo 47 a 37 nella valutazione di squadra, in cui non è ammissibile arrivare pari. Sono tutte cose non necessarie se si vuole vincere un campionato, e così non lo si vince”. Poi il coach conclude: “Ci prendiamo la vittoria ma se vogliamo essere ambiziosi servono facce diverse e tutta un’altra attenzione”.