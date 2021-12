Shopping in centro città ed eventi di Natale, al via una domenica di traffico e disagi in città. La polizia locale ha chiuso temporaneamente via Milano a Como, per agevolare il traffico in zona centro e tutelare la sicurezza pedonale. Il provvedimento è scattato poco dopo le 15 e la viabilità è stata deviata su via Grandi e viale Roosevelt. Città congestionata dal traffico, coda di auto lungo il girone della città e posti auto degli autolisi del centro pieni già dalle prime ore del pomeriggio.

La chiusura di via Milano è temporanea e sarà eseguita a intervalli, fanno ancora sapere dal comando di viale Innocenzo.

Il comune di Como nei giorni scorsi ha messo in atto dei correttivi per gestire traffico e viabilità nei giorni caldi del periodo natalizio. Vista la quantità di gente che si riversa in città, per ragioni di sicurezza Palazzo Cernezzi ha riproposto una serie di misure che erano già state proposte nel 2019.

Tra i provvedimenti viabilisti anche la chiusura – qualora il traffico risultasse congestionato – di via Milano, con la sospensione della circolazione lungo la via e nei tratti da piazza San Rocco a viale Roosevelt e da quest’ultimo a piazza Vittoria, in entrambi i sensi di marcia con le deroghe previste per taxi, soccorritori, residenti, frontisti e veicoli dei disabili.