A fronte di 121.463 tamponi effettuati sono 2.628 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 sono stati registrati 8 decessi che portano il numero delle vittime complessive in regione a 34.455. Le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lombarde sono 955 di cui 124 in terapia intensiva.

I casi suddivisi per provincia: Milano 757, Brescia 377, Varese 376, Monza e Brianza 286, Como 121, Bergamo 193, Pavia 89, Mantova 90, Cremona 73, Lecco 67, Lodi 49, Sondrio 49.