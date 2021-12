Al Sinigaglia finisce 0-1, la partita la decide l’autogol dei padroni di casa. Il Como oggi pomeriggio è sceso in campo contro il Pisa, al secondo posto in classifica.

Il vantaggio dei toscani arriva a inizio partita: al 5’ del primo tempo l’azione si conclude con il tocco di Scaglia nella propria porta. I lariani tentano di raggiungere il pareggio, diverse le occasioni ma la squadra di mister Gattuso non riesce nell’impresa. Cinque i minuti di ricupero che il Como, seppur spingendo, non è riuscito a sfruttare per raggiungere il pareggio.

Fatale dunque la deviazione del difensore del Como. Al Sinigaglia i lariani escono sconfitti per 0-1.

Il Pisa conquista momentaneamente la vetta della classifica della Serie B in attesa del risultato di Brescia-Monza.