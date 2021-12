Immacolata con la neve. Gli esperti meteo non hanno dubbi: i fiocchi cadranno nella giornata dell’8 dicembre. La neve arriverà anche in pianura e potrà risultare abbondante con accumuli fino a 10-15cm.

“Non solo per la giornata dell’Immacolata ma anche per il giorno 9 – spiegano gli esperti di 3bmeteo – che vedrà ancora nevicate a tratti fino in pianura”.

A Como prima dei fiocchi sono attese però delle giornate pressoché soleggiate e con temperature fino a 10 gradi. Nel giorno dell’Immacolata invece, la colonnina di mercurio scenderà drasticamente fino a -2 gradi. Nella mattina sono attese deboli nevicate anche a basse quote mentre nel pomeriggio le precipitazioni aumenteranno d’intensità. I primi fiocchi in città potrebbero cadere dunque anche prima di Natale.