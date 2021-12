Al Sinigaglia finisce 0-1, la partita la decide l’autogol dei padroni di casa. Il Como oggi pomeriggio è sceso in campo contro il Pisa, al secondo posto in classifica.

Il vantaggio dei toscani arriva a inizio partita: al 5’ del primo tempo l’azione si conclude con il tocco di Scaglia nella propria porta. I lariani tentano di raggiungere il pareggio, diverse le occasioni ma la squadra di mister Gattuso non riesce nell’impresa. Cinque i minuti di ricupero che il Como, seppur spingendo, non è riuscito a sfruttare per raggiungere il pareggio.

Fatale dunque la deviazione del difensore del Como. Al Sinigaglia i lariani escono sconfitti per 0-1.

Il Pisa conquista momentaneamente la vetta della classifica della Serie B in attesa del risultato di Brescia-Monza.

Tensione tra le tifoserie

Intanto momenti di tensione si sono verificati al termine della partita tra le due tifoserie. La polizia locale ha fatto sapere che per permettere l’uscita dei tifosi in sicurezza, la zona circostante lo stadio è stata interdetta alla circolazione su disposizione della Questura. Disagi al traffico sul lungo lago e in tangenziale.