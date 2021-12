Momenti di tensione si sono registrati oggi pomeriggio in città a Como al termine della partita di calcio tra i lariani e il Pisa allo stadio Sinigaglia. Tafferugli tra le due tifoserie che sono durati circa mezz’ora. Sul posto presenti le forze di polizia locale per presidiare la situazione.

La zona circostante lo stadio è stata interdetta alla circolazione su disposizione della Questura. Chiuso al traffico anche il lungolago.

La situazione è stata ripristinata intorno alle 18.

“Tafferugli tra i tifosi all’uscita dello stadio a margine della partita di calcio – spiega il comandante della polizia locale di Como, Vincenzo Aiello – Gli scontri hanno reso necessaria la chiusura del lungolago e della zona stadio, in particolare via Rosselli, per mezz’ora. Inevitabili le ripercussioni al traffico. La situazione resta monitorata”

E’ caos traffico in città. Pesanti le conseguenze sulla viabilità cittadina in una giornata già messa a dura prova sul fronte viabilistico a causa del grande afflusso di persone arrivate in città per lo shopping e gli eventi legati al Natale. Disagi al traffico sul lungolago e in viale Innocenzo.