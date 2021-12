Viabilità in tilt oggi a Como. Ad aggiungersi ai flussi di persone in città per le compere natalizie e gli eventi legati al Natale, la partita del Como in casa con i tafferugli a margine del match e le temporanee chiusure al traffico della zona stadio, via Milano e il lungolago, da ultimo anche il blocco del passaggio a livello di viale Lecco.

Risulta infatti bloccata la sbarra del passaggio a livello all’altezza della Torre San Vitale – Viale Battisti in città. Le conseguenze sono state pesanti. La chiusura della sbarra – forse a causa di un guasto o un urto, ma il motivo resta ancora da accertare – ha creato un ingorgo di auto. Si è così formata una lunga coda di auto. Paralizzata la viabilità lungo il girone cittadino. Sul posto sono presenti i vigili urbani per monitorare la viabilità e deviare il traffico nell’attesa che venga ripristinata la situazione.

La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 20.