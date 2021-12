Tasso di positività ben al di sopra del 2% (per la precisione al 2,2%), con 44.037 tamponi effettuati sono 1.005 i nuovi positivi in regione. Altri 15 i decessi nelle ultime 24 ore e salgono i ricoveri.

Come ogni lunedì i test processati sono meno rispetto al resto della settimana. Nel Comasco i nuovi positivi sono 35.

La situazione negli ospedali della regione

La situazione all’interno degli ospedali della Lombardia che emerge dal report odierno vede 986 ricoverati nei reparti ordinari (in aumento di 31 rispetto a ieri), un paziente in più è stato trasferito nelle terapie intensive per un totale di 125 persone. Sale il numero delle vittime, sono 15 in più, il drammatico conto arriva a 34.470 dall’inizio della pandemia.

I dati suddivisi per province

I contagi suddivisi per province: a Milano sono 305 i nuovi casi (di cui 132 in città), sono 191 a Varese, 131 a Brescia. Gli altri territori registrano meno di 100 positivi, come detto nel Comasco sono oggi 35.