Sono 188 i nuovi casi di Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Canton Ticino. Un dato in linea con i numeri riscontrati venerdì scorso, ovvero 186. Salgono i ricoveri, sono 6 le persone in più che tra ieri e oggi hanno necessità di ricevere cure ospedaliere a causa del Covid-19, facendo salire il totale dei degenti a 83. 11 di loro sono in terapia intensiva. Fortunamente, non si riscontra nessun decesso.