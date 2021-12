I primi commenti dopo la sentenza. L’avvocato della difesa annuncia un ricorso. Per i familiari di Sharon è stata fatta giustizia.

“Nessuna sentenza riporterà in vita Sharon ed è difficile vivere questa situazione, ma almeno è stata fatta giustizia ed era quello che speravamo – hanno detto i legali della mamma della bimba, Lara Citterio ed Elisabetta Fontana – Ci siamo opposti alla perizia, per noi una persona che decide di commettere violenze su una bambina è perfettamente capace di intendere e di volere e di capire perfettamente cosa sta facendo”.

Annuncia un ricorso il difensore di Marincat Stefano Plenzick. “Ritengo che il processo abbia un vizio di forma, la mancanza di una perizia psichiatrica – ha detto – E’ un omicidio e una violenza che non trova un motivo, che non ha movente. Deve essere fatta una perizia psichiatrica”.