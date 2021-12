Grave incidente attorno alle 10.30 in via statale per Lecco. Una donna, per cause ancora da chiarire, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Un impatto violento, nel quale la donna ha riportato ferite e traumi apparsi purtroppo gravi. Sono intervenute l’automedica del 118 e due ambulanze e la donna è stata portata in ospedale in condizioni serie.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità nella zona per le operazioni di soccorso e i rilievi.