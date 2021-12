Grande richiesta di tamponi al poliambulatorio di via Napoleona di Como, tra autopresentazioni, prenotazioni e invii da parte dei medici di base e dei pediatri. A questo si è aggiunta un’auto in panne. Un corto circuito che ha causato lunghe code oggi nella zona di Camerlata e a cascata quasi fino a Grandate.

Da tempo non si vedeva la coda in via Colonna e in tarda mattinata ancora non si era risolta.