“Una regola che salvaguarda tutti”. Molte persone, oggi, giorno in cui entra in vigore il super green pass, hanno detto di ritenere la misura decisa dal Governo coerente con l’obiettivo (comune) di contenere il contagio di Covid 19. Tra il tasso di positività che sale e i ricoveri che continuano ad aumentare, il certificato verde sembra sempre più l’alleato numero uno nella lotta al virus.

L’obbligo di mostrare la certificazione è stato quindi esteso a ulteriori settori. Sarà necessario per accedere ad alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva e trasporti. Proprio in merito a quest’ultimi, la questione però sembra complicarsi. Soprattutto se si considera che gli utenti dei mezzi sono spesso giovani e giovanissimi, e quindi i cittadini che si sono aggiunti più tardi alla campagna vaccinale. Da oggi sono comunque previsti controlli a campione per verificare la validità del documento degli utenti delle linee. Agenti e personale Asf saranno presenti alle fermate per monitorare il rispetto delle nuove regole. Senza green pass si potrà prendere il taxi, ma non l’autobus, la metropolitana, il tram o i treni regionali e interregionali.