Prefettura di Como temporaneamente chiusa per alcuni casi Covid tra i dipendenti. Sarebbero almeno 4 le positività confermate tra gli operatori ed è stato quindi richiesto un intervento di sanificazione urgente degli uffici, con la contestuale chiusura al pubblico per la giornata di oggi.

L’allarme nel palazzo del governo di via Volta è scattato questa mattina, quando è emersa la positività al virus per alcuni operatori. Vista la situazione è stato deciso di intervenire con la sanificazione. I dipendenti degli uffici coinvolti nella pulizia sono stati mandati a casa e allo stesso tempo gli uffici sono stati chiusi al pubblico, a partire da quelli al piano terra per poi procedere progressivamente con quelli ai piani superiori. Restano in servizio gli agenti della polizia di Stato che garantiscono il corpo di guardia in prefettura.

Nella giornata di domani, 8 dicembre, per la festa dell’Immacolata gli uffici saranno comunque chiusi. L’obiettivo è di riaprire, almeno parzialmente nella giornata di giovedì ma al momento dalla prefettura fanno sapere che saranno date indicazioni certe solo dopo le valutazioni del medico competente e dell’Ats Insubria, in base alla situazione.