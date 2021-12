Otto ore di chiusura totale al traffico nella giornata di giovedì 9 dicembre per la galleria di Pusiano lungo la ex strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate. L’ordinanza è stata firmata dall’amministrazione provinciale per l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata degli impianti di sicurezza.

La circolazione sarà vietata nella giornata di giovedì 9 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17.