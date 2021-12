Il parcheggio di San Fermo riservato al personale dell’ospedale Sant’Anna è quasi completamente al buio. La situazione è stata segnalata nelle scorse ore dagli operatori del presidio, che protestano per una situazione che non garantisce sicurezza per chi utilizza l’area di sosta, soprattutto in caso di entrata e uscita in orari serali o notturni.

In più occasioni i dipendenti del Sant’Anna hanno segnalato disagi per la condizione del parcheggio, un servizio per il quale, è bene ricordarlo, pagano una quota mensile. Da tempo però il personale, tramite i rappresentanti sindacali, chiede un intervento anche dei vertici dell’Asst Lariana per risolvere i problemi di mancanza di sicurezza delle aree di sosta riservate al personale.