“Quali le intenzioni dell’amministrazione comunale sul futuro del Politeama”. E’ l’interrogativo che arriva dal consigliere di Svolta Civica, Vittorio Nessi, ieri sera in consiglio comunale a Como.

Con il nuovo anno l’ex cineteatro della città tornerà sul mercato. La data è stata fissata dal liquidatore della società Politeama srl, Francesco Nessi. Nei prossimi mesi sarà dunque pubblicato il bando d’asta per vendere l’ex cinema e teatro di piazza Cacciatori delle Alpi. Il valore dell’immobile è quello stimato dall’ultima perizia tecnica sull’edificio: 2 milione e 250mila euro. Lo stato di abbandono e i segni del tempo hanno ulteriormente aggravato lo stato di degrado della struttura.

A tornare sull’argomento è il consigliere Nessi: “Per lo stato dell’immobile il prezzo d’asta è sopravalutato e fuori mercato – spiega – La possibilità dunque che la vendita vada a buon fine, in mancanza oltretutto di un indirizzo politico sulla futura destinazione dell’immobile, è pari a zero”. Poi Nessi aggiunge: “Nel 2020 è stato creato un tavolo di co-progettazione ma la giunta è rimasta estranea facendo mancare idee e progetti. Allora chiedo: quali sono le intenzioni dell’amministrazione, proprietaria all’80% delle quote del Politeama, sul futuro dell’ex cineteatro e in particolare vorrei conoscere quale sia il senso dell’alienazione del bene rispetto agli obiettivi del tavolo co-progettazione, visti i percorsi contrastanti”.

Resta dunque da capire quali siano le mosse che il Comune di Como vorrà intraprendere per fare in modo che il Politeami non diventi un’altra Ticosa della città.