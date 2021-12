Obbligo di mascherine all’aperto a Cantù. L’amministrazione comunale ha imposto l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza anti contagio anche all’aperto. “Non esistono alternative per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini – ha spiegato il vicesindaco di Cantù Giuseppe Molteni – Il peggioramento della situazione epidemiologica e le Feste alle porte hanno reso necessaria l’adozione di nuove misure di sicurezza sanitaria. Ci siamo, quindi, visti costretti a riproporre l’uso delle mascherine anche all’aperto”.

L’ordinanza comunale – che obbliga tutti i cittadini a indossare la mascherina anche all’aperto – scatterà dalla mezzanotte di mercoledì 8 dicembre fino a giovedì 6 gennaio. “Come Amministrazione Comunale abbiamo organizzato, in collaborazione con numerose realtà locali, un ricco calendario di iniziative in vista del Natale con un obiettivo: riportare un po’ di normalità dopo un periodo così difficile – continua Molteni – Normalità, però, non significa incoscienza. Per tale ragione e per poter vivere al meglio questi momenti di condivisione, abbiamo ritenuto importante ampliare le norme di sicurezza”.