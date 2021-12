Sistemata l’illuminazione del parcheggio di San Fermo riservato al personale dell’ospedale Sant’Anna. A darne notizia è il sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti. Nei giorni scorsi a lamentare la situazione di disagio a causa della scarsa illuminazione, con il parcheggio praticamente al buio, erano stati gli stessi operatori del presidio. In diverse occasioni infatti i dipendenti del Sant’Anna hanno segnalato disagi per la condizione del parcheggio, un servizio per il quale, è bene ricordarlo, pagano una quota mensile.

Ora dunque l’illuminazione è stata riparata, garantendo così una maggior sicurezza agli utenti dell’area di sosta.