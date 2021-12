Come ampiamente annunciato e previsto, questa mattina è arrivata la prima nevicata a basse quote della stagione in provincia di Como.

Al momento non si registrano particolari disagi. Strade pulite in città, dove i fiocchi non hanno aderito all’asfalto. In provincia – nel Canturino, ma anche nella Bassa Comasca – le precipitazioni sono state (e sono tutt’ora) più intense, con temperature leggermente più rigide che aiutano le neve ad attaccarsi alla strada.

Complice il giorno di festa, con scuole e uffici chiusi, il traffico al momento è scorrevole.