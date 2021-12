E’ polemica a distanza tra i consiglieri comunali Alessandro Rapinese (Lista Rapinese Sindaco) e Claudio Borghi, deputato della Lega.

“Il vincitore è Claudio Borghi e sul podio degli assenteisti in Comune a Como presenti anche Barbara Minghetti e Maurizio Traglio”, così in un post su Facebook, Rapinese ha pubblicato il numero di assenze di tutti i consiglieri di Palazzo Cernezzi. I dati fanno riferimento all’inizio del mandato Landriscina fino alla data del 29 novembre scorso. Tra i consiglieri che hanno accumulato più ore di assenza figurano dunque Borghi con cento, seguito da i due sponenti di Svolta Civica rispettivamente Minghetti a 86 e Traglio a 55.

Non tarda ad arrivare la replica del deputato leghista e consigliere comunale del capoluogo lariano, Borghi: “Sono l’unico consigliere che ha rinunciato al gettone di presenza visto il mio impegno come deputato a Roma – ha spiegato Borghi – Ho la sensazione che a Como si facciamo molte più sedute di consiglio rispetto ad altri capoluoghi. Sedute interminabili con emendamenti e sub emendamenti, non vorrei che sia una pratica per ottenere i ricavi dai gettoni – poi aggiunge – Il mio dovere è portare fondi alla mia città, a Como e fare gli interesse dei cittadini. Devo essere giudicato soprattutto per quest’ultimo e non sul numero di presenze in consiglio comunale”.