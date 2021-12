Tetti imbiancati, strade ricoperte da uno strato – sottile – di neve ma, in linea di massima, nessun problema alla viabilità, se non qualche sporadico rallentamento.

La prima nevicata a basse quote della stagione nel Comasco è puntualmente arrivata, nel giorno e nell’ora annunciati dalle previsioni del tempo.

I fiocchi hanno iniziato a cadere in mattinata, per continuare a più riprese fino al pomeriggio.

A Como città le strade sono rimaste completamente pulite. Nel resto della provincia, con le temperature più basse di un paio di gradi, i fiocchi si sono attaccati all’asfalto, ma senza creare particolari disagi. La maggior parte dei cittadini era attrezzata con le gomme da neve, ma anche il giorno festivo – con uffici e scuole chiusi – ha contribuito a diminuire notevolmente il traffico.

In tarda mattinata si segnalavano due centimetri di neve in alto e centro Lago, ma con strade percorribili. Stessa situazione a Rovellasca e a Mariano Comense. Nella Bassa Comasca e nel Canturino la nevicata è stata più robusta. Imbiancati anche i quartieri di Como, da Albate a Breccia, passando per Sagnino.

I residenti non hanno tuttavia segnalato problemi particolare alla viabilità.