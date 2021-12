Decisa impennata del tasso di positività in Lombardia. Si tratta di un aumento piuttosto netto, ma è bene ricordare che questo dato fornisce indicazioni più attendibili se letto su un periodo più lungo di tempo. Ad ogni modo, il salto in 24 ore è stato piuttosto notevole: oggi in Lombardia sono stati processati 112.492 tamponi, che hanno permesso di trovare 3.373 nuovi positivi. Il tasso di positività di oggi è quindi molto vicino al 3% (per la precisione, 2.99%), in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri. Nei giorni scorsi, la positività si muoveva di decimali, oggi invece è aumentata di un punto intero.

La situazione in Lombardia è comunque migliore rispetto a quella nazionale: in Italia la positività oggi ha toccato infatti il 3,2%. Sempre in Italia, sono stati riscontrati oggi quasi 18mila nuovi contagi e 86 decessi, con un aumento di ricoveri. Il numero dei contagi, su scala nazionale, non era così alto dal mese di aprile. Tendenza, quella dell’aumento della pressione ospedaliera, che si riscontra anche in Lombardia, dove i ricoverati in terapia intensiva sono 136 (due in più di ieri, ma con dieci nuovi ingressi) e i pazienti Covid nei reparti ordinari sono 1066, 25 in più di ieri.

Infine, sono 25 – dato purtroppo elevato – i nuovi decessi in Lombardia legati al Covid, che portano il numero dei morti dall’inizio della pandemia a 34.504 nella sola regione.