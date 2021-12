Il Comune di Como in collaborazione con le guide turistiche dell’associazione C-Lake Today propone un ciclo di visite guidate per tutto il 2021 con l’intento di accompagnare i visitatori italiani e stranieri alla scoperta della storia di Como, della sua bellezza naturalistica e del suo patrimonio artistico.

Questa serie di visite guidate prevede ogni mese un tour di orientamento per chi giunge nella nostra città per la prima volta, fornendo informazioni di carattere generale per scoprire la città, i suoi dintorni ed orientarsi in essa durante il soggiorno.

Il ciclo comprende anche molti titoli tematici, adatti ad approfondire la conoscenza di alcuni aspetti della storia di Como e le miriadi di curiosità che nascono dalla scoperta di un luogo unico come il nostro territorio.

Domenica 12 dicembre 2021

Ore 10.30

Vie e nomi della città

Info

Dove: ritrovo davanti all’hotel Barchetta, piazza Cavour – Como

Durata della visita: 90 minuti

La visita è gratuita e su prenotazione.

Max 20 persone, minimo 4 persone (esclusi i minori di anni sei).

Prenotazione obbligatoria alla mail info@comolaketoday.com entro le ore 20.00 del giorno precedente.

Per info: 349 5115630