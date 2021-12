Biglietti in vendita per assistere alla partita di campionato tra S.Bernardo-Cinelandia Park e Bakery Piacenza, match di Serie A2 Old Wild West. L’incontro, in programma domenica 12 dicembre, si svolgerà alle ore 18 al “PalaBancoDesio” di Desio, in Largo Atleti Azzurri d’Italia.

I biglietti possono essere già acquistati online al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/s-bernardo-cinelandia-park-cantu-bakery-piacenza/171826

In alternativa da venerdì 10 dicembre, nella sede di Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, a Cermenate, ai seguenti orari: dalle 16:00 alle 19:00; sabato 11 dicembre dalle 10:00 alle 13:00. Il giorno della partita le casse del PalaDesio apriranno alle ore 16:30.