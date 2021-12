Bando per il completamento della bonifica dell’area ex Ticosa di Como, dopo rallentamenti, intoppi, una gara annullata e un’altra sospesa, il nuovo avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi.

Domani – venerdì 10 dicembre – è fissata la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la gara di affidamento dei lavori per la bonifica dell’ultima porzione di terreno. Si tratta dell’oramai celebre “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella.

Il valore complessivo dell’appalto è di oltre 4milioni e 300mila euro. Il nuovo avviso di manifestazione di interesse è attivo attraverso procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici.

La gara dunque dovrà essere assegnata e finalmente – si spera – le ruspe entreranno in azione nell’area ex Ticosa di Como per bonificare anche l’ultima porzione di terreno che manca.