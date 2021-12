Uffici della prefettura di Como ancora in gran parte chiusi al pubblico per il focolaio Covid che da martedì scorso ha coinvolto il palazzo del Governo di via Volta. Dalle ultime informazioni, sono otto i casi accertati tra il personale e ai positivi si aggiunge l’assenza di una decina di colleghi in isolamento perché contatti stretti degli operatori positivi.

Nella giornata di oggi gli uffici sono rimasti ancora in gran parte chiusi al pubblico e gli utenti che avevano appuntamenti fissati sono stati contatti per ottenere una nuova data. Nella giornata di domani dovrebbe essere riaperto almeno l’ufficio patenti.

La prefettura valuta poi l’evolversi della situazione per ripristinare progressivamente tutti i servizi, in accordo con il medico del lavoro e l’Ats Insubria