Furto di alcolici nel tardo pomeriggio di ieri in un supermercato di via Regina Teodolinda a Como. Un addetto alla sorveglianza del negozio Lp ha notato quattro immigrati che prendevano dagli scaffali numerose bottiglie di alcolici. Si è avvicinato e in quel momento i quattro hanno abbandonato la merce, ad eccezione almeno di una bottiglia e si sono allontanati velocemente.

Il vigilante ha chiesto l’intervento delle volanti della polizia e ha notato che i quattro si sono fermati a poca distanza dal supermercato e hanno iniziato a litigare, spaccando anche la bottiglia. Gli immigrati si sono però dileguati prima dell’arrivo della polizia.