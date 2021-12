È davvero a lieto fine la storia di Vittoria e del disegno perduto al parco giochi di via Vittorio Emanuele a Como. Oggi infatti Nicola Magrino – che lo aveva trovato domenica mattina mentre stava lavorando – ha conosciuto Davide Lacchini, il nonno della piccola autrice e gli ha consegnato quel foglio così speciale.

Tante le fortunate coincidenze che hanno portato i due a incontrarsi. Sì, perché Lacchini, che di professione fa il cuoco in un ristorante in città, ieri non avrebbe dovuto vedere il telegiornale. Invece è rientrato in anticipo dal lavoro.

«Ero seduto davanti al televisore alle 19.30 quando stavate dando il telegiornale di Espansione tv – racconta Davide Lacchini – e ho visto passare l’immagine del disegno. Inizialmente ho avuto questa impressione “ma questo disegno l’ho già visto”, allora mi sono alzato di corsa per andare a vedere in un classificatore dove tengo tutti i disegni della mia nipotina e in quell’attimo mi è venuto in mente che avevo dimenticato sabato pomeriggio questo disegno dato dalla mia nipotina, oltretutto dicendomi: “Mi raccomando nonno, non perderlo” e io purtroppo l’ho perso, lasciandolo inavvertitamente sul muretto»

A trovarlo è stato Nicola Magrino – operatore ecologico e volontario della Croce Azzurra – che non sempre si occupa di quella zona del centro. Pieno di commozione, Magrino, zio a sua volta, ha deciso di conservarlo e di tentare di risalire a nipote e nonno, postando un messaggio sulla pagina Facebook “Sei di Como se”.

«Alla vista di questa bellissima dedica – afferma Nicola Magrino – non sono potuto andare dritto. Anzi, mi sono commosso sia quel giorno lì sia il giorno in cui avete mandato in onda il servizio. E lo rifarei altre mille volte».

La storia ha varcato anche i confini della provincia di Como arrivando fino a Parigi dove, in questo momento, lavora il papà della piccola portando un sorriso e tanta commozione.