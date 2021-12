Lieve calo dei nuovi positivi e dell’incidenza in provincia di Como. Il dato emerge dal report settimanale dell’Ats Insubria. Un singolo risultato, come ormai è noto, non può da solo indicare una tendenza e dovrà essere valutato nelle prossime settimane. Lo stesso monitoraggio dell’Ats peraltro indica, per il territorio della provincia di Varese, che fa capo alla stessa Agenzia di Tutela della Salute, numeri dei contagi e del tasso di incidenza ancora in significativo aumento.

Nel periodo dal 3 al 9 dicembre, nel territorio della provincia di Como dell’Ats Insubria sono stati accertati 934 nuovi casi Covid, in leggero calo rispetto al monitoraggio precedente, quando i nuovi positivi erano stati 947. L’incidenza ogni 100mila abitanti scende da 161 a 159. Nella stessa settimana, la provincia di Varese ha registrato un’incidenza di 232, in forte aumento rispetto al dato di 180 della settimana precedente. In provincia di Como, il tasso di incidenza varia da un minimo di 125 nella zona del medio Lario a 186 nel capoluogo lariano, che questa settimana fa segnare il dato peggiore.

L’indice di trasmissibilità resta sopra la soglia di uno, anche se nell’ultimo report appare in calo. Diminuiscono ulteriormente i contagi tra le persone dai 65 anni in su a fronte di una crescita dei casi tra i 25 e i 49 anni. Quasi il 20% dei nuovi contagi Covid accertati riguarda i bambini da 0 a 12 anni.