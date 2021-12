Un litigio tra due ex coniugi nella zona di piazza Camerlata è degenerato in una lite violenta ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri di Como e degli agenti della polizia locale. Alcuni passanti che hanno notato l’uomo e la donna discutere e poi via via alzare i toni hanno chiamato il 112. A Camerlata sono arrivate tre pattuglie della polizia locale e i militari dell’Arma.

Dalle prime informazioni, sembra che i due ex coniugi stessero litigando per questioni legate al figlio. All’arrivo delle forze dell’ordine i due si sarebbero comunque calmati. Al vaglio dei carabinieri eventuali provvedimenti nei confronti dei due.