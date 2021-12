Deboli nevicate in provincia di Como si sono verificate nelle prime ore della mattinata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C.

Dopo i fiocchi di neve che hanno imbiancato l’intera provincia comasca nella giornata dell’Immacolata, l’8 dicembre, le temperature rigide e le gelate notturne hanno portato alla formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi. Molte le segnalazioni di cittadini arrivate in redazione: da Sagnino a Monte Olimpino marciapiedi come piste di pattinaggio, un pericolo per coloro che si trovano costretti ad attraversarli.

Nonostante lo spargimento di sale nei giorni scorsi su numerose vie e strade cittadine, la neve caduta due giorni fa si è trasformata in ghiaccio. Disagi per i residenti e i cittadini in via Cardina e ancora in via Pestalozzi a Monte Olimpino.

Gli esperti di 3bmeteo fanno sapere che l’arrivo della nuova perturbazione ha provocato un incremento della nuvolosità su tutta la regione, con deboli precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini e le pianure meridionali, neve fino a quote di pianura”. “Temperature rigide con gelate diffuse – spiegano infine gli esperti – con valori minimi fino a -4/-8°C”.

A partire dalla giornata di domani si prevede sole ma resterà il freddo con con gelate estese e temperature minime diffusamente al di sotto dello zero, con valori fino a -3/-6°C; valori diurni in rialzo fino a 7/9°.