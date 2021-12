Ampliamento dell’area cani di viale Varese a Como, via libera della giunta cittadina al progetto di lavori per estendere la zona riservata agli animali. Il costo complessivo del progetto ammonta a 64mila euro di cui oltre 44mila a base d’asta.

L’appalto della gara di progetto prevede l’invito a tre operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso e sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, attraverso la piattaforma Sintel – il Sistema di Intermediazione telematica – di Regione Lombardia.

Il bando prevede inoltre la realizzazione di un bagno automatico autopulente. Sempre lungo viale Varese la giunta comasca ha deciso di posizionarne anche un altro.

Infine anche in via Sant’Antonino sarà posto un nuovo bagno automatico autopulente. Questi ultimi due interventi rientrano nel progetto approvato dall’amministrazione di Palazzo Cernezzi per un valore economico da 171mila euro, di cui oltre 126mila a base d’asta. Anche in questo caso la procedura per l’affidamento dell’apparto prevede l’invito a tre operatori economici attraverso la piattaforma Sintel, preliminarmente individuati sulla base di indagini di mercato.