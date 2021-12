È uscita ieri 9 dicembre 2021 l’attesa serie “The Ferragnez”. Pubblicate su una nota piattaforma on demand le prime cinque puntate a cui ne seguiranno altre tre, disponibili da giovedì prossimo 16 dicembre. Sul piccolo schermo in scena la vita di tutti i giorni di Chiara Ferragni, considerata dalla rivista Forbes la web influencer di moda più importante al mondo, con quasi 26 milioni di followers su Instagram, e del marito Federico Lucia alias Fedez rapper, imprenditore e produttore.

In tutti questi anni il racconto delle loro vite non si è mai arrestato sui social e più volte i Ferragnez hanno mostrato di amare il nostro lago. E questo emerge anche nel primo episodio della serie. Era il mese di dicembre dell’anno scorso quando Chiara – incinta di Vittoria – insieme al piccolo Leo, i suoi genitori e quelli di Fedez, le sorelle Valentina e Francesca con i rispettivi compagni trascorrevano un fine settimana in una delle prestigiose ville del Lario. Fedez in quei giorni era impegnato a Sanremo per la presentazione del Festival, a cui parteciperà con Francesca Michielin aggiudicandosi la seconda posizione il 6 marzo scorso. Li raggiungerà poi, dando modo alle telecamere di comparare ed enfatizzare i tratti distintivi della coppia Chiara-Fedez.

Curiosando sulla pagina Instagram di Chiara, si possono rintracciare, con molta pazienza, le fotografie e i selfie scattati in quei giorni. 11 i post pubblicati, dal 17 al 20 dicembre 2020, in cui alla voce localizzazione corrisponde un solo luogo: “Lake Como, Italy”. Una tre giorni trascorsa in un’atmosfera magica, per festeggiare il periodo natalizio in famiglia, poco prima dell’entrata in vigore del Dpcm con le misure anti Covid di Natale che portava – di fatto – tutta l’Italia in zona rossa.

Non è di certo la prima volta in cui il lago di Como con i suoi meravigliosi scorsi diventa protagonista sugli schermi di tutto il mondo. Come dimenticare i grandi film: “007 Casino Royale”, “Ocean’s Twelve”, “Star Wars, l’attacco dei cloni” e il recente “House of Gucci”.