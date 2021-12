La santa messa di Natale, per chi non potrà viverla personalmente in presenza, sarà trasmessa in diretta da EspansioneTv. Nel giorno del calendario liturgico dedicato alla natività di Gesù, la Santa Messa presieduta dal vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, sarà in diretta dal Duomo cittadino dalla mezzanotte della Notte di Natale.

Nel tempo che precederà la diretta, i fedeli che avranno fatto il loro ingresso in Cattedrale, vivranno un momento prolungato di preghiera con lettura della Parola di Dio, canti, brani strumentali, a cura della Cappella Musicale e della Commissione liturgica della Cattedrale. Conclusa la preghiera avrà dunque inizio la Messa della Notte. La celebrazione sarà aperta dal canto della Kalenda, l’annuncio del Natale che si legge, dal Martirologio, alla data del 25 Dicembre e che si presenta come una splendida ricapitolazione dell’attesa universale del giorno ormai giunto, del compimento dell’Avvento del Signore.

La Santa Messa della Notte di Natale sarà trasmessa in diretta da EspansioneTv.