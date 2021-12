Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Canton Ticino. Lo rende noto il bollettino giornaliero rilasciato dall’Ufficio del medico cantonale. Scendono leggermente i ricoveri: 93 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (-1). Non si registrano decessi.